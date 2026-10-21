Ennesimo incidente questo pomeriggio nel tratto quartese del Poetto. Un automobilista che procedeva in direzione Margine Rosso è finito dritto dentro la rotatoria davanti alla Bussola non riuscendo poi a venirne fuori.

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale e un'ambulanza del 118 per soccorrere il guidatore che non è rimasto ferito in modo grave.

Saranno adesso gli agenti della Polizia locale, che hanno previsto anche l'utilizzo dell'etilometro, a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Dovranno appurare ad esempio se l'uomo abbia avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo dell'auto.

Gli incidenti nella rotatoria avvengono sempre più spesso. Qualche tempo fa un uomo prima era finito dentro il rondò con l'auto poi era sceso e aveva cercato di suicidarsi gettandosi in mare.E tanti altri che percorrevano la strada ad alta velocità hanno perso il controllo finendo dentro la rotatoria.

Danneggiando peraltro non solo il prato verde ma anche la segnaletica. Stessa cosa succede spesso anche nel centro urbano nel piccolo rondò tra via San benedetto e via Fiume anche questo distrutto più volte.

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