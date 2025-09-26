I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno tratto in arresto un operaio di 54 anni residente ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei militari dopo la richiesta di aiuto di una 63enne, residente a Elmas, che ha segnalato di essere stata aggredita dall’ex compagno presso l’abitazione in cui vive.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno accertato che l’uomo, al culmine di una lite per futili motivi, aveva prima afferrato la donna al collo e poi l’aveva colpita a un polso con un coltello da cucina, per poi darsi alla fuga.

Le immediate ricerche nelle vicinanze hanno poi consentito di rintracciarlo. Quindi è scattato l’arresto.

Nel frattempo la donna è stata portata dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale SS. Trinità di Cagliari, dove le sono state medicate le lesioni, fortunatamente giudicate guaribili in pochi giorni.

Nella stessa notte poi la donna si è aperta con i carabinieri e ha riferito di essere da anni vittima di minacce, ingiurie e percosse, motivo per il quale sono state attivate tutte le forme di tutela previste dal Codice Rosso, mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

