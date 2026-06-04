Eliminazione degli incroci a raso della 130 a Elmas, Assemini e Decimomannu: forse è la volta buona. Il commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla viabilità della Sardegna e assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu, ha avviato ieri il procedimento amministrativo per l’approvazione del progetto definitivo, relativo al primo e al secondo lotto, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento della Statale “Iglesiente”.

Nello specifico è stato avviato l’iter per la conferenza di servizi, strumento che consentirà di acquisire in tempi definiti i pareri e le autorizzazioni necessari, garantendo il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa e favorendo una più rapida conclusione dell’iter amministrativo. «Si tratta del primo atto formale», spiega l’assessore Piu, «fondamentale per dare il via libera all’iter della gara d’appalto. È il risultato del lavoro della struttura commissariale che abbiamo messo in piedi solo un anno e mezzo fa, subito dopo la mia nomina a sub commissario».

La conferenza di servizi sarà aperta il prossimo 8 giugno e dovrà concludersi entro 45 giorni. Una volta recepite le eventuali prescrizioni, il progetto sarà sviluppato nella fase esecutiva, passaggio propedeutico all’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori.

ù Gli interventi riguardano l’adeguamento della strada alla categoria B e la eliminazione degli incroci a raso, nel tratto compreso tra i comuni di Elmas, Assemini e Decimomannu, con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza della circolazione e migliorare la fluidità del traffico lungo uno dei principali assi viari dell’area metropolitana di Cagliari.

(Unioneonline/E.Fr.)

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