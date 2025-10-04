Trecentomila euro per la sistemazione dell'arteria di collegamento tra il centro urbano di Donori e la statale 387. L'intervento prevede il rifacimento del manto stradale e, in alcuni punti, la sistemazione dei marciapiedi con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sarà inoltre installata una nuova segnaletica stradale orizzontale per rendere la via più sicura.

Da lunedì prossimo e fino alla conclusione dei lavori sarà istituito il divieto di transito per veicoli e pedoni dalle 7.30 alle 19 dall’intersezione di Bia Beccia a via Giardini. Nello stesso tratto vigerà anche il divieto di fermata. In prossimità del cantiere il limite di velocità sarà di 10 km orari. Novità anche per i mezzi di linea diretti a Donori che dovranno seguire un percorso alternativo: viale Europa, via Beccia, Piazza Aresu, via Vittorio Emanuele, via Brigata Sassari e via Martiri di Nassiriya con soppressione della fermata di viale Europa n.29.

© Riproduzione riservata