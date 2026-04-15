Tracce di sangue all’interno dell’appartamento, la posizione del corpo della vittima e le urla un’ora prima della tragedia. Sono questi gli elementi che hanno fatto scattare l’inchiesta per omicidio dopo il ritrovamento, ieri verso le 19,50, del corpo senza vita di Florina Florea, 66 anni di origine rumena, nel cortile interno di via Logudoro a Is Corrias (Selargius).

Indagato, in libertà e per completare tutti gli accertamenti, l’anziano proprietario della casa, Mariano Pinna, 87 anni. L’uomo, difeso dall’avvocato Carlo Monaldi, è già stato sentito dalla pm Rita Cariello: è in libertà, ospite da un familiare.

A dare l’allarme è stato un inquilino del palazzo, un infermiere: ha notato il corpo, dato l’allarme al 118, e cercato di prestare i primi soccorsi alla donna, inutilmente. Poi l’arrivo dell’ambulanza e delle pattuglie dei carabinieri della stazione di Selargius e della compagnia di Quartu, seguiti man mano che crescevano i dubbi, dal personale del nucleo investigativo provinciale di Cagliari e dai Ris: gli specialisti dell’Arma sono tornati a Is Corrias nel pomeriggio.

Le ipotesi iniziali, suicidio o incidente, hanno lasciato terreno a quella dell’omicidio per la presenza di macchie di sangue, nell’appartamento, su cui dovranno essere svolti tutti gli accertamenti. E per questo è stata disposta l’autopsia che verrò eseguita dal medico legale Roberto Demontis. L’appartamento è stato messo sotto sequestro.

Pinna è stato sentito ripetutamente e avrebbe riferito che la donna si trovava nella camera a fare delle pulizie. Sarebbe caduta dalla finestra dell’appartamento al terzo piano dell’edificio: la parte fissa è abbastanza alta e non sembra facile cadere accidentalmente. Alcuni inquilini hanno sentito, attorno alle 19, delle urla e una telefonata concitata della donna. Altrimenti elementi su cui gli inquirenti devono far piena luce. Per ora non risulterebbe la presenza di altre persone nella casa oltre a quella dell’uomo e della donna: anche questo aspetto è oggetto di attente analisi da parte dei carabinieri.

Sotto choc gli abitanti delle palazzine di via Logudoro che conoscevano bene Pinna, molto meno la donna che sembra aiutasse l’anziano – che ha problemi di vista – nelle faccende di casa da un anno e che abitava oramai lì.

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