Continua a ripetere: «Si è buttata. Tormenti, una vita difficile». Mariano Pinna, l'ottantasettenne indagato per l'omicidio della convivente Florea Florina, sessantaseienne di origini romene, difeso dall'avvocato Carlo Monaldi, ripercorre quei momenti tragici di ieri. La caduta dalla finestra di una camera al terzo piano di Is Corrias, in via Logudoro, a Selargius, l'impatto contro il suolo tra le macchine, il polso senza battito e la morte sul colpo: «Ho subito un lutto», dice.

Ieri pomeriggio è stata eseguita l'autopsia dal medico legale Roberto Demontis e dalla sua equipe all'ospedale Brotzu di Cagliari. In attesa di altri riscontri, non sfumano le varie ipotesi già sul campo ieri: quella dell'omicidio, qualcuno che l'avrebbe spinta, in sostanza, e ancora non è da escludere il suicidio.

Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari proseguono. Persone da sentire, dinamica della caduta - che presenta una serie di elementi dubbi - da ricostruire. Nell'appartamento ora chiuso dai sigilli e finito sotto la strumentazione degli specialisti del Ris di Cagliari, sarebbero state trovate tracce di sangue. Da qui il sospetto di una colluttazione prima della caduta. Compatibile o meno con la presenza del sangue nell'appartamento che non si poteva definire in ordine.

Alcuni vicini hanno raccontato di avere sentito toni di voce alti la sera e ci sarebbe stata una telefonata della donna. Tutti elementi al centro del lavoro degli investigatori per quella che resta la morte di una donna dai contorni ancora oscuri.

(Unioneonline)

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