Possibili disagi per gli automobilisti all’uscita nord di Dolianova in prossimità dello svincolo per la zona industriale di Bardella a causa dei lavori di manutenzione programmati dall’Arst sul viadotto ferroviario al km 17,5 della linea Monserrato-Isili.

Da domani mattina alle 8 sarà istituito il senso unico alternato lungo il prolungamento di Corso Repubblica, che collega Dolianova alla statale 387, e nella via Pasteur che conduce alla zona industriale dove si trova anche l’ecocentro comunale.

Le limitazioni al traffico rimarranno in vigore fino a martedì 19 marzo secondo quanto stabilito dall’ordinanza firmata della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla che ha anche demandato alla ditta incaricata dei lavori il compito di segnalare i lavori in corso con appositi cartelli e regolare il traffico tramite il personale addetto o, in alternativa, semafori di cantiere.

© Riproduzione riservata