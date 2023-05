Dodici grifoni trasferiti nella grande voliera di Villasalto, realizzata dall’Agenzia Forestas nel presidio forestale Cea Romana.

Dopo oltre due mesi di quarantena nel centro di recupero animali selvatici di Bonassai, a Sassari, dove è stato eseguito il monitoraggio sanitario, i 12 grifoni, provenienti dalla Spagna, sono stati rilasciati tornando così a popolare un territorio dal quale mancavano da decenni.

Gli esemplari costituiscono il primo nucleo destinato al ripopolamento dell’area.

L'azione condotta da Forestas si inserisce tra le attività di "Life safe for vultures", progetto dell'Università di Sassari finanziato nell'ambito del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima per assicurare la sopravvivenza a lungo termine del grifone in Sardegna. La realizzazione della voliera e del carnaio centralizzato mira a creare un nuovo nucleo nidificante, che si aggiunge a quello attualmente presente nella Sardegna nordoccidentale, nel tratto costiero tra Bosa e Alghero.

