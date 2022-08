Una diciottenne, in stato confusionale, è stata rintracciata e salvata dai carabinieri della stazione di Siliqua.

La ragazza, residente a Selargius, si era recata a Decimomannu per delle faccende quando, nel pomeriggio, ha iniziato a girovagare senza meta nelle campagne della periferia della cittadina. La madre della ragazza, nella tarda serata, dopo aver constatato che la giovane non era rientrata a casa ha provato a contattarla telefonicamente.

La giovane ha risposto in evidente stato in stato di agitazione, spiegando di non sapere dove si trovava e dando pochi indizi sulla sua posizione. Dopo la preoccupante risposta, ricevuta dopo la mezzanotte, la madre ha chiesto aiuto al 112.

La risposta degli uomini dell’Arma è stata tempestiva: in breve tempo, dopo aver raggiunto l’ultimo posto certo in cui si trovava la ragazza, i due carabinieri hanno iniziato le ricerche. Con i dettagli dell’ultima telefonata fatta alla madre, dove la ragazza spiegava di trovarsi al buio, bloccata nelle campagne ma di non conoscere il punto preciso, i militari hanno seguito una pista che nel giro di qualche ora li ha portati in un canneto, dove è stata trovata in forte stato di agitazione e disidratata.

Dopo essere stata portata in salvo dai carabinieri, è stata accompagnata in ospedale dagli operatori sanitari per gli accertamenti medici.

