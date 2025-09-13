Un musicista di 39 anni, residente in paese, è stato raggiunto da un’ordinanza del Tribunale di Cagliari che dispone nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla compagna e ai luoghi da lei frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento nasce dalla denuncia presentata lo scorso agosto da una donna di 34 anni di Capoterra, che ha raccontato di essere stata vittima, anche davanti al figlio minore, di minacce e ingiurie da parte del compagno. Episodi che, secondo quanto riferito, si sarebbero protratti dal 2016 fino a oggi, generandole uno stato d’ansia e timore per la propria incolumità.

Le dichiarazioni sono state subito inserite nel contesto del “Codice Rosso”, che prevede procedure rapide di protezione per le vittime di violenza domestica e di genere.

I carabinieri hanno quindi avviato gli accertamenti e informato l’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare eseguita questa mattina dai militari della stazione di Decimomannu.

