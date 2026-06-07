Nuovo episodio di danneggiamento sul monte San Mauro, nel territorio di Gesico. A segnalarlo è Carlo Carta, presidente della Pro loco, che denuncia come una pietra dell’area sia stata nuovamente spostata dalla sua collocazione originaria.

Secondo quanto riferito, si tratta del secondo episodio analogo nel giro di circa un anno. Un gesto che la Pro loco definisce ingiustificato e che riaccende l’attenzione sulla necessità di una maggiore tutela del sito.

«Anche questa volta sono stati i cinghiali?», commenta con ironia Carta, sottolineando come in passato si sia cercato di attribuire ad altre cause il danneggiamento. L’episodio, invece, appare riconducibile all’azione dell’uomo.

Il monte San Mauro ricade in un’area Sic (Sito di interesse comunitario), soggetta a particolari forme di tutela ambientale e paesaggistica. Per questo la Pro loco auspica un rafforzamento dei controlli e l’utilizzo di strumenti tecnologici come fototrappole e sistemi di videosorveglianza, ritenuti utili per prevenire ulteriori episodi. Ora l’obiettivo è ripristinare la pietra nella sua posizione originaria, come già avvenuto in passato, nella speranza che non si verifichino nuovi danneggiamenti.

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