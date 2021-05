La data del matrimonio era fissata da tempo. E il brutto infortunio alla gamba di lui non poteva far saltare tutto. Così Matteo, 40 anni, ha raggiunto il Comune di Capoterra in ambulanza: sono stati i volontari dell’associazione degli Angeli di Roberto a prepararlo, aiutandolo anche nelle complicate operazioni di vestizione, e accompagnarlo sul mezzo di soccorso appena uscito dall’ospedale Brotzu di Cagliari.

Ad attenderlo per il fatidico “sì” la sua fidanzata, Johara. Una mattinata di grande festa con la celebrazione nella sala del Consiglio comunale tenuta dal sindaco Francesco Dessì. Così Matteo, sistemato nella barella, e la compagna hanno potuto coronare il loro sogno d’amore nonostante l’imprevisto che rischiava di far saltare tutto.

Poi gli sposi sono saliti in ambulanza per proseguire i festeggiamenti con parenti e amici. Il tutto è stato reso possibile anche grazie all’impegno dell’associazione “Gli angeli di Roberto”, sempre in prima linea per aiutare i più sfortunati e i bisognosi.

© Riproduzione riservata