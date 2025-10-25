Ucciso da una crisi d’asma che si è rivelata letale. Un trentanovenne ha perso la vita questa sera in via Cavour, a Quartucciu. Nonostante l’immediatezza dei soccorsi per lui non c’è stato niente da fare.

Il dramma si è consumato intorno alle 18,30, quando alla centrale operativa del 118 è arrivata una richiesta di soccorso per un uomo che sembrava essere stato colto da una crisi respiratoria mentre passeggiava.

L’intervento dei soccorritori è stato immediato: l’ambulanza dell’associazione Lamarck è partita dalla sede che si trova nella vicina via Nazionale.

Nonostante la tempestività, in un brevissimo lasso di tempo la situazione è precipitata: il trentanovenne era già entrato in arresto cardiocircolatorio. Sono state avviate le procedure rianimatorie, con il supporto dell’equipaggio di una Mike. Tutto inutile, purtroppo: il cuore non ha ripreso a battere.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il magistrato di turno.

Enrico Fresu

