Oltre cento auto d’epoca provenienti da tutta la Sardegna hanno invaso Costa Rei questa mattina in occasione del raduno organizzato dal centro commerciale naturale. Con in più tantissime moto, non solo d’epoca (i motociclisti in vacanza si sono uniti all’evento).

Le auto hanno fatto il giro turistico di Costa Rei con una sosta alle vecchie carceri di Castiadas per poi ritrovarsi sempre a Costa Rei in via Colombo per una sosta pranzo nei locali convenzionati. Tra la auto circa trenta le Alfa storiche. Nel pomeriggio previste le premiazioni delle auto e moto più vecchie, il conducente più anziano e l’auto e la moto venuta da più lontano (ne sono arrivate anche da Londra e York).

L’iniziativa è la prima organizzata quest’anno dal centro commerciale naturale di Costa Rei in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Muravera. Alcuni partecipanti, viste le temperature vicine ai trenta gradi, ne hanno approfittato per stare anche un po’ in spiaggia e fare i primi bagni.

