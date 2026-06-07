Costa Rei, malore mentre è al mare con la famiglia: muore un imprenditore di San VitoSul posto era intervenuto anche l’elisoccorso, ma per il cinquantaseienne i soccorsi si sono rivelati inutili
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È un imprenditore originario di San Vito ma residente a Quartu l'uomo morto questo pomeriggio a Monte Nai, nel territorio di Muravera, a causa di un malore. L'uomo stava trascorrendo una giornata di vacanza al mare con la famiglia quando si è accasciato sulla spiaggia, morendo poco dopo.
Verso le 15 avrebbe accusato un malore improvviso, senza che fosse possibile salvargli la vita. Inutili i soccorsi. La salma è stata poi trasferita al cimitero di Muravera, a disposizione della famiglia per i funerali.
Una tragedia, una tragica fatalità che ha suscitato grande dolore sulla spiaggia, gremita di bagnanti.