È un imprenditore originario di San Vito ma residente a Quartu l'uomo morto questo pomeriggio a Monte Nai, nel territorio di Muravera, a causa di un malore. L'uomo stava trascorrendo una giornata di vacanza al mare con la famiglia quando si è accasciato sulla spiaggia, morendo poco dopo.

Verso le 15 avrebbe accusato un malore improvviso, senza che fosse possibile salvargli la vita. Inutili i soccorsi. La salma è stata poi trasferita al cimitero di Muravera, a disposizione della famiglia per i funerali.

Una tragedia, una tragica fatalità che ha suscitato grande dolore sulla spiaggia, gremita di bagnanti.

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