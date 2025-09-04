Un evento straordinario sabato a Costa Rei tra musica identità e valori in uno scenario naturale di incomparabile bellezza. L'appuntamento è alle16,30, in spiaggia, all'altezza di via dei Gigli, dove la fanfara del terzo Reggimento bersaglieri della Brigata Sassari si esibirà in un concerto unico, verso la spiaggia libera, con lo Scoglio di Peppino, l’Isola di Serpentara e l’intero orizzonte di Costa Rei a fare da cornice e sfondo.

L'evento, fortemente voluto da Michelangelo Pintus, amministratore della Costa Rei Dreams Srl, Pierpaolo Piu, amministratore della "Costa Rei Dreams Srl" e direttore dell'Hotel "Garden Beach" e da Giovanni Iozza, direttore dell'IGV "Santa Giusta", suona come regalo per Costa Rei. E' organizzato dalla società Dream Costa Rei Srl, operante nel settore dell’intrattenimento, della promozione culturale e turistica e della ristorazione, che, durante la stagione estiva in collaborazione con l’Associazione "Amo il Mio Paese, ha organizzato la rassegna "Oltremare Castiadas-Cosa Rei", un progetto dedicato alla valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze e della sua identità attraverso eventi che coniughino cultura, turismo e comunità.

L'evento di sabato ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Muravera. «Proprio all’interno di questo cartellone- si legge in un comnicato- si è creata la possibilità, l’onore e il desiderio di proporre un momento speciale e altamente simbolico: ospitare la Fanfara del glorioso Terzo Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari per un concerto sul mare che rappresenti un messaggio di speranza, unità e pace, oltre che un forte richiamo alle radici e ai valori identitari della Sardegna.

La presenza della Brigata Sassari, che per la prima volta si esibirà su una spiaggia, renderà questa data un appuntamento iconico per la nostra terra e una vetrina di prestigio per tutto il comparto economico e turistico del Sarrabus, rafforzando l’immagine della Sardegna come terra che custodisce con orgoglio i suoi valori di ospitalità, cultura, identità e tradizione militare.

Il nome dell’evento sarà: Note d’onore Oltremare – I suoni della Brigata Sassari a Costa Rei (L’emozione della Fanfara sulle onde del mare>. L'appuntamento è alle 16,30 di sabato nella spiaggia delle Ginestre / Sa Murta – Via dei Gigli, Loc. Costa Rei. Accesso carrabile: Via delle Rose, Loc. Costa Rei - Muravera

© Riproduzione riservata