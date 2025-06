Anna Casti è la vincitrice della seconda edizione del contest Pizza Day di Selegas promosso dalla Pro loco con il patrocinio del Comune che ha visto partecipare pizzaioli amatoriali arrivati da tutta la Sardegna. L’iniziativa nasce per valorizzare la sana abitudine di preparare la pizza fatta in casa, con inventiva, creatività e soprattutto con l’utilizzo di ingredienti genuini il più delle volte a km zero. «Un’occasione importante per far conoscere e valorizzare i prodotti gastronomici del nostro territorio», sottolinea l’assessora comunale al Turismo, Valeria Pardu. La Pro loco, contestualmente allo svolgimento della gara, ha distribuito oltre 2500 pizzette al numeroso pubblico e messo a disposizione dei concorrenti la farina della Trexenta. «Abbiamo vissuto una serata all’insegna del gusto e della socializzazione», ha detto il presidente dell’associazione turistica Michele Fadda.

La serata è stata presentata da Pier Paolo Argiolu, noto con lo pseudonimo di Chef Cozzina. La vincitrice, Anna Casti di Villacidro, ha conquistato la giuria con la sua creazione Sapori del Linas. L’anno scorso, in occasione della prima edizione del Contest, il primo premio era stato assegnato a Maurizio Soi di Senorbì. Al termine della manifestazione il sindaco Alessio Piras ha dato appuntamento a pubblico e concorrenti al prossimo anno, ricordando come nel corso dell’estate ci siano ancora tante serate all’aperto con feste, divertimento e spettacoli per tutta la famiglia.

© Riproduzione riservata