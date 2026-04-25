A Mandas si accendono i riflettori su un tema che tocca da vicino studenti, famiglie e mondo della scuola: il bullismo. Nell’aula magna della scuola media “Maria Carta” si è svolto un incontro dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dal titolo “Consapevolezza, sicurezza e autostima: strumenti contro il bullismo”, con il coinvolgimento di studenti, docenti e genitori. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato comunale alle Politiche Sociali in collaborazione con le Acli di Mandas, la Parrocchia e il team Athos Team Italian Champion, con il supporto dell’Andy Hug KL Team Kickboxing/MMA. Un lavoro condiviso che ha puntato a portare nella scuola strumenti concreti per riconoscere, affrontare e prevenire situazioni di prevaricazione e disagio.

Gli studenti delle classi della scuola media hanno partecipato attivamente a un percorso guidato dagli operatori del team sportivo, basato su attività pratiche e momenti di confronto. L’obiettivo è stato quello di rafforzare autostima, consapevolezza e capacità di gestione delle dinamiche relazionali, anche attraverso l’educazione al rispetto reciproco. «L’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare in modo concreto il tema del bullismo, che riguarda non solo i ragazzi ma l’intera comunità», spiega l’assessora alle Politiche Sociali Giulia Argiolas.

«Abbiamo vissuto una mattinata davvero speciale, all’insegna della consapevolezza, della sicurezza e dell’autostima. Un sentito grazie alle Acli e alla Parrocchia per la preziosa collaborazione, alla dirigente scolastica e a tutti gli insegnanti per la disponibilità e l’accoglienza. Un ringraziamento speciale al team Athos per aver saputo trasmettere ai ragazzi strumenti concreti per riconoscere e contrastare il bullismo. Grazie ai ragazzi e alle ragazze per la partecipazione attenta e coinvolta».

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