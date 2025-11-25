Secondo giorno consecutivo senz’acqua a Quartu, dopo il guasto di ieri si è rotta un’altra condotta primaria, in via Manara. Erogazione sospesa nel centro abitato, il servizio è garantito solo sul litorale.

Di nuovo al lavoro le squadre di Abbanoa. Il guasto interessa una condotta primaria in acciaio del diametro di 300 mm, in via Manara all’angolo con via Tommaseo, diversa da quella interessata dalla rottura di ieri. La perdita è ingente, come mostrano le immagini, bisogna effettuare delle saldature senza che sia presente acqua all’interno.

Per questo è stato necessario chiudere il serbatoio cittadino, fino al pomeriggio quartesi alle prese con cali di pressione e interruzioni nell’erogazione, in particolare nelle zone alte del centro abitato e ai piani alti dei condomini. Si prevede un ritorno del servizio a pieno regime verso le 16.30, sul litorale resta garantito perché alimentato da un altro acquedotto.

Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

