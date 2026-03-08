Un’occasione concreta per i giovani del territorio che vogliono mettersi in gioco, fare esperienza e contribuire alla propria comunità. Il Comune di Guamaggiore aderisce anche quest’anno al bando del Servizio civile universale ed è alla ricerca di tre volontari tra i 18 e i 28 anni da coinvolgere in due progetti dedicati alla comunità locale. Il bando offre ai ragazzi la possibilità di vivere un’esperienza formativa e umana della durata di dodici mesi. I volontari selezionati saranno impegnati per circa 25 ore settimanali nelle attività previste dai progetti attivati dal Comune, con un percorso che unisce crescita personale e servizio alla collettività.

Per molti giovani si tratta spesso della prima vera esperienza all’interno delle istituzioni e del mondo del lavoro: un’occasione per conoscere da vicino la macchina amministrativa e contribuire allo sviluppo delle iniziative rivolte ai cittadini. Le domande di partecipazione devono essere presentate online attraverso la piattaforma dedicata entro le 14 di mercoledì 8 aprile. Per i ragazzi del paese della Trexenta e del territorio potrebbe essere il momento giusto per fare un passo avanti e trasformare un anno di servizio in un investimento sul proprio futuro. Un’occasione concreta per quei giovani che vogliono mettersi in gioco, acquisire nuove competenze e contribuire alla vita del proprio paese, trasformando un anno di servizio in un’esperienza utile per il futuro.

