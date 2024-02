Lo yogurt caprino più buono d’Italia è sardo, prodotto tra le colline del Parteolla da un minicaseificio di Serdiana. L’azienda “Is Paulis” di Barbara Follesa si è classificata al primo posto assoluto all’11° Concorso Nazionale “Yogurt agricolo” che si è svolto nei giorni scorsi a Verona in occasione di Fieragricola 2024. Al concorso sono stati selezionati 122 yogurt in rappresentanza di 19 Regioni e 54 province.

Quattro le categorie in gara: latte vaccino, bufalino, caprino e ovino. L’azienda di formaggi di Serdiana ha sbaragliato la concorrenza piazzandosi sul primo gradino del podio nella sezione “latte caprino” davanti a due produttori della Lombardia e del Veneto.

«Siamo felicissimi – commenta Barbara Follesa – un riconoscimento al nostro lavoro dopo tanti sacrifici. Per noi è un primo traguardo importantissimo anche per il prestigio che riveste il premio a cui partecipano aziende qualificate da tutta Italia con prodotti di eccellenza». Un risultato che premia la scelta fatta da Barbara Follesa e dal marito Alessandro Sannia che nel 2017 hanno deciso di lasciare un lavoro sicuro a Mantova per realizzare il loro sogno di aprire una piccola azienda di produzione di formaggi nel loro paese d’origine.

