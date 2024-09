In occasione del concerto di Rose Villain, che lunedì 30 settembre concluderà i festeggiamenti per Santa Greca, il Regionale di Trenitalia – in condivisione con la Regione Sardegna – integra con due treni straordinari il servizio per raggiungere Decimomannu, dove si terrà l’evento.

Sono circa 600 i posti in più messi a disposizione: come già successo per altre manifestazioni, il Regionale di Trenitalia – Gruppo FS Italiane – ha ampliato il servizio rispetto a quello ordinario, per consentire a tutti coloro che volessero partecipare alla festa di andare e tornare da Decimomannu senza dover utilizzare l’auto.

I treni straordinari, entrambi di ultima generazione, permetteranno di partire da Decimomannu alla fine del concerto: sono treni notturni in partenza da Cagliari verso San Gavino e viceversa. Sarà possibile acquistare i biglietti su tutti i canali di Trenitalia a partire dal 28 settembre.

Autobus. Anche il Ctm predispone un servizio potenziato della linea 9, con autobus supplementari con frequenza ogni venti minuti.

Partenze da Cagliari alle ore. 20.05, 20.25, 20.30, 20.50, 20.45, 21.15, 21.30, 21.50, 22.10, 22.40, 23.05, 23.35, 23.55, 00.25, 00.50.

Partenze da Decimomannu. 21.05, 21.25, 21.45, 22.15, 22.50, 23.10, 23.40, 00.05, 00.35, 00.55, 01.25, 1.50.

Domani, sabato 28, per raggiungere la festa di Santa Greca regolarmente attivo il servizio notturno della linea 9N.

(Unioneonline / r. sp.)

© Riproduzione riservata