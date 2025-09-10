Coltivatore diretto, e domestico, di marijuana: i Falchi della squadra Mobile hanno arrestato a Quartu un sessantenne che in casa aveva organizzato un giardino dedicato alla canapa.

Gli agenti hanno scoperto numerose piante di circa 3,5 metri d’altezza, oltre ad altre in fase di essicazione e 100 grammi di sostanza stupefacente pronta per la vendita.

L’area era stata allestita con cura, dotata di strumenti per l’essiccazione e la lavorazione delle piante.

L’uomo, con precedenti analoghi, è stato arrestato e l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata