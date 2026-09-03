Il culmine di un anno di concerti e socialità, che prima di ripartire da zero richiama gli aficionados per una grande festa: è prevista per questo venerdì la seconda edizione del Bodie Art Music Festival, organizzato dalla squadra del locale omonimo di Villanova.

Un'esplosione di rock dall'undeground che va ad animare la Cueva Rock di Quartucciu, con le porte aperte dalle 20 e l'inizio dei live fissato un'ora dopo.

Un'occasione che mira a portare insieme musica dal vivo, energia e condivisione, con l'ampio palco esterno a ospitare le tre band isolane e gli ospiti speciali dalla Spagna in scaletta. A officiare dunque le celebrazioni per la condivisa passione per il rock, c'è innanzitutto la formazione cagliaritana de I Debiti coi Pusher, nati nel 2018 dalle ceneri dei Goodnight Jesus e votati a un graffiante e garagesco punk rock, di cui è intriso l'esordio omonimo uscito ad aprile.

Provengono invece dal Trexenta i Thee Kares, unendo la voglia di riscatto sonora e le fantasie escapiste dalla provincia sarda in un concentrato acido di punk'n'roll sin dal 2003 e con una formazione giunta alla stabilità solo molti anni dopo, senza però che l'energia iniziale si esaurisse mai. Salendo più a nord, direttamente da Olbia troviamo gli Akakor, che con il loro ibrido heavy, thrash e crossover punk hanno appena concluso un tour che li ha portati in lungo e in largo per l'Isola.

E infine si arriva al trio italo-sardo-cileno degli Satzaooga, di stanza nel quartiere barcellonese di Sants e profeti di un rock polveroso e rumoristico dalle influenze grunge, stoner e post-hardcore che nel 2025 ha trovato pienamente forma, con l'ingresso dell'attuale bassista e la pubblicazione, nell'anno successivo, del lavoro di debutto "Ep, 2026".

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