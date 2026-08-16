Prosegue la seconda edizione della rassegna cinematografica “Cinema e riflessioni”, che arriva al suo settimo appuntamento con una pellicola intensa e capace di intrecciare emozione, scienza e forza d’animo.

L’appuntamento è per mercoledì prossimo alle ore 21, in piazza Tina Anselmi, dove sarà proiettato all’aperto La teoria del tutto, il film che racconta la straordinaria vita di Stephen Hawking.

La pellicola ripercorre la storia del celebre fisico britannico, dalla sua giovinezza agli anni della malattia, mettendo al centro non soltanto il suo straordinario percorso scientifico, ma anche la dimensione più intima della sua esistenza. Amore, difficoltà, determinazione e ricerca si intrecciano in un racconto capace di emozionare e, allo stesso tempo, stimolare una riflessione sul significato della vita e sulla capacità dell’essere umano di andare oltre i propri limiti.

La teoria del tutto offre così l’occasione per una serata che va oltre la semplice visione cinematografica: un momento da vivere insieme sotto le stelle, lasciandosi coinvolgere dalla storia di un uomo che ha saputo guardare ben oltre i confini del nostro pianeta e dell’universo.

L’iniziativa è a ingresso gratuito e la proiezione si svolgerà all’aperto in piazza Tina Anselmi.

Un nuovo appuntamento di “Cinema e riflessioni” pensato per unire cinema e confronto, emozione e pensiero, attraverso una storia che continua a parlare al pubblico per la sua straordinaria forza e umanità.

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