Maracalagonis, consegnato ai barracelli un mezzo per l’antincendioAcquistato con 89mila euro del Pnrr
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Un nuovo mezzo Aib (Antincendio Boschivo) è da oggi a disposizione della Compagnia Barracellare di Maracalagonis.
Un importante investimento al servizio della sicurezza della comunità e della tutela del nostro patrimonio ambientale. Lo stesso mezzo che il Comune ha acquistato con 89mila euro arrivati col Pnrr.
Il nuovo mezzo, appositamente allestito per le attività di Antincendio Boschivo (AIB), consentirà alla Compagnia Barracellare di intervenire con maggiore tempestività ed efficacia nelle attività di prevenzione, controllo e primo intervento durante la campagna antincendio, contribuendo a proteggere il territorio.
«Come Amministrazione comunale - ha detto la sindaca Francesca Fadda- continueremo a investire nella sicurezza, nella prevenzione e nella valorizzazione di chi opera quotidianamente per il bene della nostra comunità. Un mio ringraziamento va ai barracelli».