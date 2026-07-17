Selargius, disagi nella zona di via San Nicolò: domani stop alla corrente per 7 oreLo stop riguarda sette strade che resteranno senza energia elettrica dalle 12 sino alle 19
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Ancora disagi nella zona fra via San Nicolò e via San Marco, a Selargius, dove l’energia elettrica mancherà domani per sette ore. Dopo l’interruzione improvvisa della corrente - per tre ore - di pochi giorni fa in via Leonardo Da Vinci, a causa di guasto improvviso, ora lo stop riguarda sette strade del quartiere selargino che resteranno senza energia elettrica da mezzogiorno sino alle 19.
La comunicazione è stata pubblicata ieri dal Comune dopo l’avviso ricevuto da E-Distribuzione. Sette ore senza corrente nelle vie San Tomaso, Sant’Anna, Buonarroti, San Nicola, Botticelli, via Leonardo, via San Nicolò, e via San Marco. Strade dove nei giorni scorsi sono stati segnalati dai residenti disagi proprio per l’interruzione improvvisa della corrente nelle case a causa di un guasto, problema poi tamponato con il posizionamento di gruppi elettrogeni da parte della società che gestisce la rete elettrica.
Domani è in programma l’intervento per cercare di risolvere il guasto, ed evitare nuove interruzioni.