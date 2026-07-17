Pesantissimi disagi dai ieri pomeriggio e sino all'alba di oggi per il blackout sulla linea elettrica a Settimo San Pietro. Disagi per tutti, col sindaco Gigi Puddu che oggi si è rivolto ai cittadini con una lettera aperta.

«Cari concittadini, ciò che sta avvenendo dal pomeriggio di ieri è oggettivamente sconcertante. Migliaia di utenti sono rimasti- qualcuno purtroppo lo è ancora- senza fornitura elettrica per tantissime ore, causando gravi problemi a tutti, in particolare agli anziani ai bambini, ai malati alle attività lavorative di ogni tipo, agli elettrodomestici. La rabbia è tanta ed assolutamente condivisibile», sottolinea il primo cittadino.

A questi disagi «si è aggiunta anche una scarsa ed inadeguata informazione fornita ai cittadini sui tempi di risoluzione del guasto. Non è la prima volta che questo accade, soprattutto in estate. quando le temperature sono molto elevate come in questi giorni, per cui, oltre al danno del caldo insopportabile si aggiunge la beffa delle interruzioni della fornitura elettrica che impediscono di trovare sollievo grazie all’utilizzo di condizionatori e altri strumenti ormai necessari».

La giustificazione è sempre la stessa: «Il sovraccarico delle linee elettriche. Se è così, temiamo quindi che, considerate anche le previsioni meteo, questi disagi possano verificarsi ancora, e ciò sarebbe gravissimo. Il cambiamento climatico è ormai evidente a tutti e gli esperti da tempo ci dicono che la situazione è destinata a non cambiare anche per gli anni a venire. Ed allora, chiediamo con forza che chi gestisce il servizio elettrico si attrezzi, con manutenzioni e con investimenti seri ed adeguati, per efficientare e potenziare le linee e garantire un servizio consono alle mutate esigenze dei cittadini e degno di un paese civile».

Raffaele Serreli

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