Il benessere degli animali domestici diventa sempre più un motore di nuove attività anche nei piccoli centri. Cresce l'attenzione delle famiglie verso la cura dei propri cani e gatti e, insieme, aumentano gli investimenti in servizi dedicati. Un trend che interessa anche la Trexenta, dove stanno nascendo nuove iniziative imprenditoriali legate al mondo degli animali da compagnia. Domani, sabato 18 luglio, a Senorbì sarà inaugurata la Route 66 Pet Station, dedicata alla cura e al benessere degli animali. Il nuovo centro offrirà un servizio di toelettatura, sia in modalità self service sia con trattamenti tradizionali, oltre a uno spazio dedicato ad alimenti e accessori per animali e ad aree pensate per l'accoglienza.

A seguire le attività saranno Giorgia Cuccu e Fabrizio Sirigu con la collaborazione di Eleonora Pasci ed Erika Sussarellu. «L'obiettivo è offrire un servizio di qualità mettendo al centro il benessere degli animali e le esigenze dei loro proprietari», spiega Cuccu. L'apertura conferma una tendenza già visibile nel territorio.

Di recente anche a Guasila Valentina Melas e Simone Pusceddu hanno inaugurato il primo negozio del paese specializzato in prodotti e accessori per animali domestici, ulteriore segnale di un settore in crescita anche nei centri della Trexenta.

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