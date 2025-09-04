Volti noti, atteggiamenti sospetti. Sono gli elementi che nella notte hanno portato i carabinieri di Pula a effettuare una perquisizione a bordo di una Mini Cooper a Maddalena spiaggia, lungo la Statale 195. L’intuizione ha dato i suoi frutti: nel veicolo sono stati trovati 100 grammi di eroina, che hanno fatto scattare l’arresto di un cinquantaseienne e un cinquantaduenne, entrambi di Pula.

Gli accertamenti sono stati estesi anche alle abitazioni degli arrestati. Nella casa del 56enne sono state rinvenute ulteriori 16 dosi di eroina per un peso complessivo di 10,3 grammi, 6.030 euro in banconote di piccolo taglio e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

I due sono stati messi ai domiciliari, in attesa della direttissima prevista per questa mattina.

