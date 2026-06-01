Castiadas, vola fuori strada con l’auto: soccorso da una consigliera comunale, è graveTrentatreenne ricoverato al Brotzu dopo essere finito con una Punto in mezzo alla vegetazione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Restano gravi le condizioni l'automobilista coinvolto la scorsa notte in un incidente sulla provinciale 18, a Castiadas.
Il giovane, 33 anni, era alla guida di una Punto volata fuori strada per poi schiantarsi tra arbusti e alberi. A lanciare l'allarme è stata una consigliera comunale di Castiadas che transitava con la sua auto lungo la stessa strada notando una luce tra gli arbusti.
Scesa dalla sua macchina, la donna si è avvicinata a quelle luci: erano dell'auto volata nella scarpata. Il conducente, gravemente ferito, era rimasto imprigionato nell'abitacolo. Da qui i soccorsi e il trasferimento al Brotzu in codice rosso.
I carabinieri cercano ora di risalire alla causa dell'incidente.