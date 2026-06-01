Restano gravi le condizioni l'automobilista coinvolto la scorsa notte in un incidente sulla provinciale 18, a Castiadas.

Il giovane, 33 anni, era alla guida di una Punto volata fuori strada per poi schiantarsi tra arbusti e alberi. A lanciare l'allarme è stata una consigliera comunale di Castiadas che transitava con la sua auto lungo la stessa strada notando una luce tra gli arbusti.

Scesa dalla sua macchina, la donna si è avvicinata a quelle luci: erano dell'auto volata nella scarpata. Il conducente, gravemente ferito, era rimasto imprigionato nell'abitacolo. Da qui i soccorsi e il trasferimento al Brotzu in codice rosso.

I carabinieri cercano ora di risalire alla causa dell'incidente.

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