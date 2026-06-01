Si chiamava Michele Podda, 81 anni, originario di Ollolai, paese di cui è stato sindaco, l'uomo che questa mattina è stato trovato senza vita in un terreno di Noiu Crubu, a Quartu, attraversato da un incendio.

Le cause del decesso sono ancora da chiarire: Podda potrebbe essere stato investito dal fuoco, ma l’ipotesi più probabile è che abbia accusato un malore fatale – magari causato dal fumo – prima di essere raggiunto dalle fiamme, magari nel tentativo di spegnerle

Non è escluso che il rogo sia partito da un abbruciamento di stoppie attivato proprio dalla vittima: per accertarlo sono al lavoro il pm di turno e gli agenti del commissariato di Quartu.

Michele Podda

Stando a quanto si apprende Podda aveva raggiunto il suo terreno di buon mattino, come faceva spesso. Quel che è certo è che intorno alle 11,15 è stato lanciato un allarme per un incendio nella zona: sul posto, con vigili del fuoco e Forestale, hanno lavorato anche le squadre della protezione civile del Paff. Ma è stato necessario anche l’intervento di alcune ambulanze del 118: i soccorritori hanno fornito assistenza ad alcuni residenti di Santu Lianu, fin dove si è sospinto il fronte del fuoco, colpiti da un principio di intossicazione.

Durante il lavoro delle quadre a terra, la scoperta: è stato trovato il corpo senza vita di Podda. Che dopo gli accertamenti è stato restituito ai familiari.

Giorgia Daga

Raffaele Serreli

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