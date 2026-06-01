Nuovi guai nel parchetto di via Monsignor Angioni a Quartu dove qualche tempo fa i vandali avevano lanciato i carelli della spesa su un lampione dell’illuminazione pubblica facendolo cadere e lasciandolo penzoloni.

I balordi continuano a farla da padrone nello spazio dove adesso hanno divelto le panchine e le hanno raggruppate da una parte per creare salottini improvvisati dove fare baldoria tutta la notte tra le proteste dei residenti della zona.

Ormai la piazzetta è diventata terra di nessuno dove gli unici frequentatori la sera e la notte sono gruppi di ragazzini che fanno terra bruciata e distruggono ciò che capita loro a tiro. Hanno completato anche la distruzione delle sedute in pietra da dove hanno staccato tutte le parti di marmo che poi scagliano in strada quando passano le auto con il rischio di fare del male a qualcuno. E poi sono all’ordine del giorno i furti dei carrelli che dal vicino supermercato vengono portati nella piazzetta e scagliati sull’arredo urbano come successo appunto con il lampione.

L'arrivo della bella stagione richiama un po' in tutti i parchi e le piazze della città gruppi di ragazzini che non sono distruggono l'arredo urbano ma che tengono svegli i residenti con urla, litigi e con stereo a tutto volume. Per questo sono state fatte anche alcune petizioni per chiedere controlli più assidui.

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