Dopo anni di attesa, questa mattina a Quartucciu è nata ufficialmente la Compagnia barracellare. Nella sala consigliare del Comune, dieci operatori hanno prestato giuramento davanti davanti ad amministratori, familiari e cittadini.

Si tratta di una novità storica per il paese: dalla sua autonomia ottenuta nel 1983, Quartucciu non aveva mai avuto una Compagnia barracellare.

I barracelli saranno impegnati nel controllo delle campagne e delle aree rurali del Comune di Quartucciu di circa 28 chilometri quadrati. Tra le priorità ci saranno la prevenzione degli incendi durante la stagione estiva, il contrasto agli abbandoni di rifiuti e alle discariche abusive, oltre alla vigilanza ambientale. Una giornata attesa da anni dagli abitanti dei borghi, in particolare dai residenti di Sant’Isidoro.

Grande emozione tra i nuovi operatori, alcuni dei quali arrivano da precedenti esperienze nel volontariato, nella protezione del territorio e dalla militanza in altre compagnie.

«È una giornata storica per Quartucciu, ringrazio tutti per l’opportunità che mi è stata data. Da oggi inizia un nuovo percorso nel nostro territorio comunale», ha sottolineato il comandante Antonio Loni, evidenziando il ruolo svolto dai barracelli come presidio di prossimità e supporto alle istituzioni locali. Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale, che considera la nuova Compagnia uno strumento importante per rafforzare la tutela del territorio.

«Da oggi anche Quartucciu ha la sua Compagnia barracellare. È un momento molto importante. Il territorio verrà quindi presidiato con maggiore efficienza e attenzione», le parole del primo cittadino Pietro Pisu.

La nascita della Compagnia coincide con l’avvio - dalla giornata di oggi - della campagna antincendio in Sardegna.

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