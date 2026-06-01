I militari del Centro Controllo Pesca della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Cagliari hanno eseguito una serie di controlli contro la pesca e il traffico illegale di tonno rosso tra il Sulcis iglesiente e il porto di Teulada. L’attività ha portato all’accertamento di 9 illeciti per oltre 15.000 euro di sanzioni, il sequestro di 800 kg di tonno rosso e la scoperta di una cella senza alcuna autorizzazione igienica.

Durante l’appostamento in una zona rurale di Teulada, i militari hanno rilevato un furgone pieno di tonno rosso illegale accedere all’interno di un terreno agricolo verso una cella abusiva dove avrebbe dovuto essere lavorato. Le condizioni igieniche della struttura sono apparse da subito gravemente fuori norma, tanto che erano persino presenti gatti e cani che potevano avvicinarsi al pesce. I militari hanno proceduto alla contestazione degli illeciti e a emettere sanzioni per un totale di 4667 euro, sottoponendo al sequestro circa 400 kg di tonno rosso.

In un altra zona del Sulcis iglesiente, i militari hanno fermato un altro furgone contenente altri 257 kg di tonno rosso fresco in tranci, senza certificazione, sanzionando il vettore per 2667 euro per il trasporto illegale e per ulteriori 2000 euro per la mancata certificazione del mezzo di trasporto. Lo stesso giorno, in un centro di lavorazione e vendita all’ingrosso di prodotto ittico nei pressi di Carbonia, gli stessi militari ispettori della Guardia Costiera hanno rinvenuto 3 esemplari di pesce spada privi della documentazione di tracciabilità. L’amministratore dell’esercizio è stato sanzionato per 1500 euro e il prodotto è stato posto sotto sequestro.

Ancora, in un centro di lavorazione del tonno è stato accertato che il tonno rosso pescato nel mar Jonio era stato inscatolato in barattoli che rappresentavano l’effigie della Sardegna, traendo in inganno l’acquirente: l’amministratore è stato sanzionato con un verbale da 2000 euro. Infine un venditore ambulante è stato trovato in possesso di circa 5.5 kg di tonno rosso privo dei requisiti di tracciabilità, per lui una sanzione per 2667 euro.

(Unioneonline)

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