È stata restituita alla famiglia la salma di Michele Podda, il pensionato di 81 anni, studioso, ex sindaco di Ollolai, morto stamattina nel suo podere di Niu Crobu.

Si è trattato di una tragica fatalità, col giudice che non ha neppure disposto la perizia necroscopica sulla salma. Michele Podda potrebbe essere rimasto vittima di un malore prima di essere stato raggiunto dalle fiamme. Le indagini sono state effettuate dal commissariato di Quartu, presente sul posto col dirigente Ignazio Secci.

Tanto il dolore, un dramma per la morte così tragica di un uomo che ha segnato la sua vita tra famiglia, cultura e politica per il suo Ollolai.

Da giovane ha insegnato la lingua e la cultura sarda anche in Belgio, ai figli di emigrati sardi. Erano gli anni sessanta.

In Sardegna ha insegnato lettere per vent’anni negli Istituti superiori di Cagliari dove si era trasferito. Nel 1985 con alcuni collaboratori aveva “creato” “S’istrumpa”, con gare e “Gherradoris” di diversi paesi. Tante le sue poesie in prosa. E tanti i premi ricevuti per le sue opere.

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