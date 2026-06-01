La morte di Michele Podda, ex sindaco di Ollolai, nell'incendio a Santu Lianu ha scosso la comunità quartese.

Parole di cordoglio arrivano dal sindaco Graziano Milia. «A nome dell’amministrazione comunale e mio personale - ha detto il primo cittadino - intendo esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa in tragiche circostanze di Michele Podda, conosciuto non solo per il suo impegno politico come sindaco di Ollolai ma anche per l’attività portata avanti per anni per la valorizzazione della lingua sarda».

Un uomo che «ha trasmesso la propria conoscenza alla comunità isolana durante i tanti anni di insegnamento, dapprima nel suo paese natio, in Barbagia, e poi qua nel Sud Sardegna. E ha espresso il suo amore per la cultura anche sperimentando la scrittura di poesia e prosa in lingua sarda, con la partecipazione a vari concorsi che gli è valsa diversi successi. La comunità sarda perde oggi un uomo capace di portare un contributo concreto alla società. Siamo vicini al dolore della famiglia, alla quale ci stringiamo in un unico abbraccio».

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