Via libera anche a Castiadas al contributo da 500 euro della “Carta dedicata a te” destinato ai nuclei familiari in difficoltà economica. La somma sarà accreditata su carte prepagate nominative messe a disposizione da Posta Italiane.

«La procedura – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni – si è svolta in maniera rapida e ordinata grazie al lavoro dell’ufficio servizi sociali del Comune che ha contattato telefonicamente tutti gli aventi diritto. Abbiamo vigilato su ogni passaggio, assicurandoci che nessun cittadino idoneo rimanesse escluso e che tutte le informazioni venissero comunicate con chiarezza».

Le carte sono già stata ricaricate. «I nuovo beneficiari – ha aggiunto il primo cittadino - possono ritirarla presso qualunque ufficio postale mentre chi ha la carta del 2024 e risulta ancora beneficiario può continuare ad utilizzarla». Occorre utilizzare la carta per la prima volta entro il 16 dicembre mentre l’intero importo, presso gli esercizi aderenti, deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2026.

