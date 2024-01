Il Consiglio comunale di Castiadas ha commemorato Gigi Riva. Il sindaco Eugenio Murgioni in fascia tricolare e l'assmblea hanno ricordato il campione decidendo con voti unanimi di dedicare una delle piazze del paese alla memoria del grande campione. «L'obiettivo- ha detto il sindaco Eugenio Murgioni- è quello di creare un luogo di incontro e di ricordo, dove i valori di Riva - dedizione, passione, e amore per la sua terra - possano essere trasmessi alle future generazioni».

Il Comune di Castiadas, attraverso questa iniziativa, desidera non solo onorare la memoria di Gigi Riva, ma anche promuovere i valori di sportività, impegno e senso di comunità che lui ha incarnato. Con questa dedica, Castiadas vuole assicurarsi che il ricordo di Gigi Riva continui a vivere e a ispirare.

«Luigi "Gigi" Riva, nato il 7 novembre 1944 a Leggiuno, in provincia di Varese, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del calcio e nei cuori di tutti noi», dice un documento in Consiglio. «Arrivato in Sardegna giovanissimo e impaurito Riva ha rapidamente dimostrato il suo incredibile talento, diventando nel corso della sua carriera il più grande attaccante italiano di sempre e l’icona del Cagliari con cui ha vinto il primo e unico scudetto nella stagione 1969-1970. Ma Gigi Riva non era solo un campione sul campo. Era un uomo di grande umiltà e integrità, che ha sempre mostrato un profondo amore e rispetto per la nostra terra, la Sardegna. La sua dedizione e il suo impegno verso il Cagliari e i suoi tifosi sono diventati il simbolo di un legame indissolubile tra un uomo e la sua terra. Il suo impatto non si è limitato al calcio. Gigi Riva è stato un esempio per tutti noi, mostrando come la passione, il duro lavoro e la dedizione possano portare a risultati straordinari».

«Oggi, mentre ricordiamo Gigi Riva, celebriamo - si legge ancora nel documento letto in Consiglio dal sindaco Eugenio Murgioni - non solo i suoi successi sportivi, ma anche il suo spirito generoso, la sua umiltà e il suo amore per la Sardegna. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, ma il suo spirito continuerà a vivere nelle storie che raccontiamo, nei ricordi che condividiamo e nell'ispirazione che continua a dare a tutti noi».

© Riproduzione riservata