Il Comune di Castiadas organizza un corso regionale gratuito per diventare "Guida ambientale escursionistica", un'iniziativa formativa di eccellenza che offre un'opportunità unica per tutti coloro che desiderano trasformare la loro passione per la natura e l'escursionismo in una professione riconosciuta a livello europeo. Il corso non solo fornirà ai partecipanti le competenze teoriche e pratiche necessarie per guidare escursioni in sicurezza, valorizzando il patrimonio naturale e culturale del territorio, ma garantirà anche una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo.

Per poter partecipare occorre essere residenti o domiciliati in Sardegna, aver compiuto il diciottesimo anno di età, possedere lo SPID, essere disoccupati e aver firmato il «Patto di Servizio» presso il CPI (Centro per l’Impiego). Il corso prevede anche un'indennità di frequenza e di viaggio, per sostenere i partecipanti nel loro percorso formativo.

© Riproduzione riservata