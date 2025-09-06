Grave incidente stradale sulla provinciale 18 a Castiadas, nella zona di San Pietro, a poca distanza dall’Alma resort. Tre i mezzi coinvolti: un’auto, un fuoristrada e un furgone: uno dei conducenti, volato fuori dalla carreggiata con il suo veicolo, è rimasto gravemente ferito. Si tratta di un uomo di Castiadas, che è stato soccorso e accompagnato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu. Le due condizioni sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito per effettuare i rilievi di legge.

Lo scontro come detto, fra tre auto entrate in collisione sulla strada molto trafficata durante tutta l'estate. Immediato l'allarme, con l’arrivo di un’ambulanza del 118 e poi dell'elisoccorso. Altri due feriti sono in condizioni meno preoccupanti.

Poi i carabinieri per i rilievi di legge e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il sito, attraverso la rimozione dei mezzi danneggiati.

