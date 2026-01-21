Nella serata di ieri, i carabinieri di Castiadas con il supporto dei colleghi della stazione di Villasimius hanno arrestato un 27enne originario della Toscana, domiciliato a Muravera.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato ritenuto responsabile di furto aggravato, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scaturito dalle indicazioni fornite dalla centrale operativa, che aveva diramato le ricerche di un furgone Iveco Daily. Il veicolo, con il giovane alla guida, è stato intercettato e bloccato lungo la Strada Provinciale 18, all’altezza dell’ingresso per la località Cala Sinzias.

Una volta fermato il mezzo, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire un coltello da pesca con manico in gomma e lama spezzata, immediatamente sottoposto a sequestro penale.

Il furgone, risultato peraltro privo di copertura assicurativa, è stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale all’utilizzatore. Il giovane è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

