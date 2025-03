Poste chiuse a Castiadas – compreso l’ufficio mobile - sino al 17 marzo «ma tutti i servizi saranno disponibili presso le poste di Muravera».

Lo ha comunicato poste italiane spiegando che «a causa di problematiche tecniche che hanno interessato l’ufficio postale mobile, e per consentire i lavori propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, l’ufficio postale di Castiadas rimarrà chiuso temporaneamente».

La sede fissa di Olia Speciosa è chiusa dai primi di marzo per dei lavori di riqualificazione degli spazi e potenziamento dei servizi. In sostituzione era stato attivato l’ufficio postale mobile. La sede fissa di Olia Speciosa riaprirà lunedì 18 marzo, in anticipo di una settimana rispetto alla data prevista inizialmente

