La promozione del territorio è uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale di Castiadas attraverso una serie di iniziative strategiche. Tra le iniziative adottate lo sviluppo di un marchio d’area che identifica in modo distintivo il territorio di facilitando la comunicazione delle sue offerte turistiche e culturali a livello globale. Il portale turistico locale è stato ottimizzato per essere multilingue e facilmente accessibile tramite i motori di ricerca, diventando un punto di riferimento essenziale per i viaggiatori che desiderano esplorare la bellezza di Castiadas.

Le campagne di comunicazione sui social media hanno ulteriormente ampliato la portata della promozione, raggiungendo un pubblico internazionale interessato a destinazioni autentiche e ben curate come Castiadas.

Nelle politiche di valorizzazione del territorio, il Comune di Castiadas ha introdotto le vie del gusto e del vino, una novità a livello regionale. Questo progetto vede un comune importante a livello balneare investire nella valorizzazione delle proprie filiere rurali e agricole, promuovendo i veri valori del mondo rurale, i sapori autentici di un tempo e uno stile di vita unico che negli anni ha conquistato numerosi acquirenti di case per le proprie vacanze anche nell'interno del territorio castiadese. Postazioni pubbliciarie sono presenti anche all'aeroporto di Elmas.

«Il Comune- dice il sindaco Eugenio Murgioni- ha anche adottato misure concrete per migliorare la recettività e i servizi offerti ai visitatori, garantendo un’accoglienza di alta qualità che contribuisce a creare esperienze positive e memorabili. Questo impegno è parte di una visione a lungo termine per posizionare Castiadas come una destinazione turistica di prim'ordine, celebre per la sua bellezza naturale, la ricca storia e l’ospitalità autentica».

«Le iniziative promosse dal Comune di Castiadas testimoniano un impegno tangibile nel valorizzare e promuovere il patrimonio territoriale locale. Il percorso intrapreso non è solo volto a incrementare il flusso turistico, ma soprattutto a consolidare l’identità di Castiadas come una meta di eccellenza per chi cerca autenticità, bellezza naturale e esperienze culturali significative nel cuore della Sardegna», ha aggiunto.





