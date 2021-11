È stata ricostruita la dinamica dell’incidente in cui ieri pomeriggio ha perso la vita un 57enne, l’ennesima tragedia lungo la Nuova Orientale sarda. Alla fine della galleria prima del bivio per Villasimius la Kia guidata da Aldo Ferraris, originario di Vigevano e residente a Porto Corallo, è schizzata sull’asfalto bagnato, ha invaso la corsia opposta ed è finita contro un’altra macchina. L’uomo è morto sul colpo. La 42enne che viaggiava con lui è stata soccorsa dal 118 e trasferita all’ospedale Brotzu dove si trova in prognosi riservata.

Feriti i due coniugi che si trovavano sull’utilitaria, una Fiat Panda, che si dirigeva verso Cagliari, entrambi sono residenti a Barisardo. Sono stati portati al Policlinico di Monserrato, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito e i vigili del fuoco del Sarrabus.

Inutili i tentativi di trarre in salvo Ferraris, mentre per l’amica è stato chiesto l’arrivo dell’elisoccorso.

In serata la salma è stata trasferita all’obitorio a disposizione della famiglia per l’organizzazione del funerale.

L’ennesima tragedia arrivata a poche ore di distanza da quella avvenuta all’altezza di Solanas, la vittima è stata Stefano Naccarato, cardiologo di 52 anni la cui Golf ha sbandato e si è schiantata contro un furgone che arrivava dalla corsia opposta.

(Unioneonline)

I dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata