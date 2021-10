E’ stata trasferita all’obitorio del cimitero di Castiadas la salma di Aldo Ferraris, 57 anni, vittima dell’incidente sulla Nuova Orientale sarda. L’uomo, che si occupava di recupero credito, era originario di Vigevano ma risiedeva a Villaputzu.

Viaggiava con una Kia ed era diretto a Porto Corallo in compagnia di una 42enne di Milano: la loro auto è volata sulla corsia opposta all’uscita da una galleria, schiantandosi contro una Fiat Panda che viaggiava in direzione Cagliari ed era condotta da un 60enne di Barisardo, con a bordo la moglie 59enne. Lo scontro è stato terribile con Ferraris morto sul colpo.

La donna che viaggiava con lui è stata accompagnata in ospedale con l’elisoccorso: è ricoverata in prognosi riservata. I coniugi di Barisardo sono stati accompagnati al Policlinico di Monserrato. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Scontro fatale sulla 125 var, le immagini Due auto si sono schiantate frontalmente subito dopo la galleria prima del bivio per Castiadas e Villasimius Un'auto guidata da un 57enne ha invaso la corsia opposta L'uomo è morto Ci sono anche tre feriti (Le foto sono tutte Vigili del fuoco)

I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri di Castiadas e del Nucleo radiomobile di San Vito, coordinati dal luogotenente Giorgio Ghiani. Sul posto anche i Vigili del fuoco di San Vito e gli operai dell’Anas che hanno rimesso in sicurezza la strada prima della riapertura disposta dall’Anas.

Poche ore prima a 400 metri di distanza un’altra auto è volata sul guard rail. La conducente è rimasta illesa. Anche nella circostanza sono intervenuti i carabinieri di Castiadas e San Vito.

