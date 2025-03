La sicurezza del nostro territorio non è un’opzione, è una priorità. E noi siamo al lavoro, senza sosta.

«A Camisa, il fiume non sarà più una minaccia. Abbiamo già ripulito l’area, ma il vero cambiamento sta arrivando: argini più forti, un ponte più sicuro, un deflusso più ampio. Le nuove spalle, rialzate di un metro e costruite con gabbioni di pietra, non faranno più da barriera all’acqua, ma la guideranno in modo sicuro».

L’aggiornamento sui lavori di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico nella borgata di Castiadas arrivano dal sindaco Eugenio Murgioni.

«Quando piove, non sarà più un problema», assicura il primo cittadino, «a nord l’acqua non potrà più trasformarsi in un pericolo. Nuove tubature raccoglieranno le piogge torrenziali, evitando allagamenti e rischi. Strade più resistenti, attraversamenti più sicuri, infrastrutture più solide. La somma di 704.231,01 euro di fondi europei per proteggere il nostro futuro».

Quando tutto sarà completato, asserisce Murgioni, «i cittadini potranno godersi Castiadas senza più paure. Più sicurezza, più tranquillità, più bellezza».

(Unioneonline)

