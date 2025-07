«La segnaletica nelle strade provinciali è sbiadita o assente? Ci pensiamo noi». A mettere mano al portafogli - quello comunale - è il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni «perché la se la situazione è di pericolo per automobilisti o pedoni non possiamo restare con le mani in mano».

E così, con una delibera di Giunta, sono stati messi a disposizione trentacinquemila euro per rifare la segnaletica sia (soprattutto) nelle strade comunali che in alcuni tratti di quelle provinciali che attraversano il territorio.

«Ci siamo ritrovati costretti – ha spiegato Murgioni - ad utilizzare fondi del bilancio comunale per limitari i rischi alla circolazione anche in alcune arterie che non sono di nostra competenza».

Fra le principali zone dove si interverrà ci sono via Olia Speciosa, via Sardegna, la borgata di Camisa, via Piscina Mendula, la strada provinciale 20 (incrocio vico I Centrale), via degli Agrumi e tutte le vie parallele in prossimità degli incroci con la provinciale, via Sitò (incrocio con la provinciale 19), gli incroci con Costa Rei e ancora direttamente la provinciale 20 in prossimità del bar Atzori.

© Riproduzione riservata