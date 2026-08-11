La giunta comunale di Castiadas ha approvato, con la deliberazione n. 86 del 5 agosto 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il progetto esecutivo per la realizzazione di percorsi ciclopedonali sostenibili, finanziato dalla Regione con 950 mila euro.

L’intervento punta a creare una rete di collegamenti tra le principali borgate storiche: Annunziata, Camisa, Olia Speciosa, Castiadas Centro e San Pietro, con l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile e valorizzare il patrimonio ambientale, rurale, storico e paesaggistico del territorio.

Il progetto è articolato in tre interventi principali: il collegamento Annunziata-Camisa-Olia Speciosa, quello tra Olia Speciosa e Castiadas Centro e infine il tratto tra Castiadas Centro e San Pietro, destinato a raccordarsi con il percorso ciclabile regionale Villaputzu-Villasimius.

Le piste avranno, dove possibile, sede propria e doppio senso di marcia, con larghezza prevista di 2,50 metri; nei tratti a senso unico la larghezza sarà di 1,50 metri. Le pavimentazioni saranno prevalentemente in conglomerato bituminoso con finitura antisdrucciolo, mentre in alcuni tratti è prevista una pavimentazione architettonica. Il quadro economico destina 689 mila 100 euro ai lavori, compresi 15 mila euro di oneri per la sicurezza, mentre 260 mila 900 euro sono destinati alle somme a disposizione dell’amministrazione.

© Riproduzione riservata