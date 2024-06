È stata aperta al transito la nuova strada verso il mare di Cala Pira, in territorio di Castiadas.

Presenti il sindaco Eugenio Murgioni, il consigliere comunale Luciano Ghiani, don Luigi Grecu, residenti e alcuni turisti.

L’opera, che ha richiesto un investimento di un milione di euro, è stata realizzata con una carreggiata in calcestruzzo architettonico: un materiale innovativo composto da legante, sabbia e additivi. Questo tipo di calcestruzzo è particolarmente apprezzato per le sue qualità estetiche, quali il colore e la trama, ed è impiegato in applicazioni architettoniche di elevata qualità.

La nuova strada, lunga oltre 900 metri, s’intona ai colori della terra e si integra armoniosamente con l’ambiente circostante. Oltre a offrire un notevole impatto estetico, la strada migliora significativamente l’accessibilità a una delle spiagge più belle e suggestive del Mediterraneo, un patrimonio inestimabile per la nostra comunità di Castiadas. Questa infrastruttura rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione del nostro territorio.

Alcuni residenti e turisti presenti alla cerimonia hanno subito approfittato dell’apertura per percorrere la nuova strada con le loro biciclette, dimostrando la grande utilità della nuova infrastruttura.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento all'Ufficio Tecnico - ha detto il sindaco Murgioni - che si è prodigato nella gestione dell’ appalto, garantendo la realizzazione di un'opera di alta qualità. In continuità con questo intervento, sono in procinto di realizzazione ulteriori opere fondamentali, tra cui i nuovi parcheggi sul litorale e progetti di valorizzazione della spiaggia. Questi includeranno la costruzione di passerelle in legno fino al mare e interventi a protezione delle dune. Continueremo a impegnarci per il miglioramento del territorio, nell’intento di raccogliere il gradimento dei visitatori che scelgono la nostra destinazione».

